Sismo de 3,5 registado na ilha do Faial, Açores

Um sismo de magnitude 3,5 na escala de Richter atingiu este domingo a ilha do Faial, nos Açores, mas não existem feridos ou danos a registar até ao momento, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

O Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA) indicou que o sismo foi registado às 23:48 (00:48 em Lisboa), com epicentro a cerca de 31 quilómetros a oeste do Capelo, na ilha do Faial.

"De acordo com a informação disponível até ao momento, o sismo foi sentido com intensidade máxima III/IV (Escala de Mercalli Modificada) na Praia do Norte (concelho da Horta)", refere o CIVISA, em comunicado.

Contactada pela agência Lusa, a Proteção Civil dos Açores indicou não haver, até ao momento, registo de feridos ou quaisquer danos materiais causados pelo sismo.

O CIVISA garantiu ainda estar a acompanhar a situação, emitindo novos comunicados caso necessário.

Lusa