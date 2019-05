Temperaturas máximas vão chegar hoje aos 36ºC

Os distritos de Leiria, Lisboa e Setúbal estão hoje sob aviso amarelo devido à persistência de valores elevados das temperaturas máximas, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com o IPMA, as temperaturas máximas em Leiria vão chegar aos 34ºC (graus Celsius), em Lisboa 35ºC e em Setúbal 36ºC. O aviso amarelo vai estar em vigor até às 20:00 de hoje.

O IPMA colocou ainda sob aviso amarelo o distrito de Faro mas por causa da previsão de agitação marítima até às 12:00 de hoje.

O aviso amarelo, o segundo menos grave, indica uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA prevê para hoje no continente céu geralmente limpo, vento fraco a moderado do quadrante leste,rodando temporariamente para norte na faixa costeira ocidental, durante a tarde, e sendo moderado a forte nas terras altas até final da manhã e para o final do dia.

A previsão aponta ainda para uma pequena subida da temperatura mínima nas regiões do litoral Norte e Centro e pequena subida da máxima nas regiões do interior Norte e Centro.

Além dos distritos de Lisboa, Leiria e Setúbal, o IPMA prevê máximas de 36 graus para os distritos de Santarém e Beja, 35 para Beja, Braga e Castelo Branco 32, Portalegre e Coimbra 31 e Porto e Vila Real 30.

Os restantes distritos de Portugal continental estão abaixo dos 30 graus Celsius.

Proibição de queimadas

Por causa do tempo quente, o Governo assinou um despacho que proíbe a realização de queimadas e de queimas de sobrantes de exploração entre sábado e terça-feira, nos distritos de Beja, Bragança, Castelo Branco, Évora, Faro, Guarda, Lisboa, Portalegre, Santarém e Setúbal.

Esta decisão conjunta do ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, e do secretário de Estado das Florestas e do Desenvolvimento Rural, Miguel Freitas, surge na sequência das previsões meteorológicas que dão para o continente temperaturas superiores a 30 graus.

Numa nota, o Governo destaca que esta decisão resulta das informações do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) sobre o agravamento do risco de incêndio para a globalidade do território do continente.Decorre ainda do aviso à população da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANPC) sobre o perigo de incêndio rural, do comunicado técnico-operacional da ANPC que determina a passagem ao Estado de Alerta Especial Amarelo do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais nos distritos de Beja, Évora e Faro.

Lusa