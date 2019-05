Concentrações de pólenes muito elevadas em Portugal continental

As concentrações de pólenes estarão muito elevadas em vários distritos de Portugal continental e baixas na Madeira e nos Açores entre 17 e 23 de maio, segundo o boletim polínico semanal hoje divulgado.



De acordo com o boletim emitido pela Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica, os níveis de pólenes estarão muito elevados nos distritos de Vila Real, Porto, Coimbra, Castelo Branco, Lisboa, Évora e no concelho de Portimão e baixos no Funchal (Madeira) e em Ponta Delgada (Açores).



As previsões apontam para o predomínio no continente de pólenes das árvores oliveira, carvalho e sobreiro e das ervas gramíneas, parietária, azeda e urtiga.

Lusa