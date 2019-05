Doentes de hepatite C esperam em média dois meses para tratamento 

A Direção-Geral da Saúde desconhece os casos denunciados pela SOS Hepatite de hospitais que este ano ainda não deram qualquer tratamento aos doentes de hepatite C e diz que a média da espera é de dois meses.

"Em média, desde que o médico faz o pedido até ao doente iniciar tratamento, decorrem dois meses", disse à Lusa Isabel Aldir, diretora do Programa Nacional para as Hepatites Virais, sublinhando que este período de espera não compromete o tratamento.



"É um período de tempo perfeitamente aceitável e justifica-se a com a necessidade de se fazer um pedido adequado ao doente, de haver uma compra centralizada por parte dos serviços do Ministério da Saúde, de a medicação chegar ao doente e de este ter disponibilidade com o seu medico para programar a consulta e iniciar o tratamento", explicou Isabel Aldir.