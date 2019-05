Um incêndio num edifício na zona ribeirinha de Lisboa, no Cais do Sodré, deflagrou esta quinta-feira à noite, tendo o prédio sido evacuado, disse à Lusa fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros, adiantando não haver registo de feridos.

Os bombeiros foram alertados às 20:45 para o incêndio num escritório no terceiro andar do prédio na Travessa Remolares, sendo que às 21:20 estavam no local a combater as chamas.

Lusa