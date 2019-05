Compra das ações do SIRESP pelo Estado vai demorar algum tempo

Afinal, o negócio da compra das ações do SIRESP pelo Estado ainda vai demorar mais algum tempo. Fonte do Governo revelou à SIC que os termos do acordo estão quase todos acertados com a Altice.

Falta apenas fechar o valor a pagar por cada ação, para o Estado assumir o controlo do sistema de comunicações de emergência.

Recorde-se que, na segunda-feira de manhã, António Costa disse que estava por horas a compra do controlo do SIRESP.

Desde segunda-feira à noite já houve várias reuniões entre o Ministério das Finanças e a Administração da Altice.

Das alíneas em negociação, só falta acertar o preço a pagar pelo Estado, o que já não vai acontecer esta sexta-feira.