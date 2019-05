A prova conta com a participação das associações de bombeiros da Praia da Vitória, Faial, Nordeste, Santa Cruz das Flores e São Roque do Pico e também de duas equipas do arquipélago da Madeira.

Além da vertente competitiva, o objetivo é aprender, através da comparação de técnicas e competências, de acordo com uma avaliação que obedece à metodologia World Rescue Organisation.