Bombeiros dão como dominado incêndio num armazém em Porto Alto

O incêndio que deflagrou na madrugada de hoje num armazém de produtos chineses em Porto Alto, concelho de Benavente, já está dominado, informou fonte do Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém.

As chamas que deflagraram às 00:45, num armazém de produtos chineses, foram dadas como dominadas cerca das 10:25, não havendo registo de qualquer ferido, revelou à Lusa a fonte do CDOS.

No combate ao sinistro encontram-se ainda 41 operacionais, apoiados por 16 viaturas, afirmou a mesma fonte.



A dificuldade na extinção das chamas, de acordo com outra fonte da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), resultou de uma "elevada carga térmica" existente no armazém e do tipo de materiais em combustão.



A fonte do CDOS de Santarém afirmou que, após o armazém de comércio grossista ter sido "tomado pelas chamas", foram mobilizados meios das corporações de Samora Correia, Benavente, Vila Franca de Xira, Alhandra, Salvaterra de Magos e do Cartaxo.

Lusa