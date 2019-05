Moradores de Polvoreira, em Guimarães, protestam contra o local de armazenamento dos camiões do lixo

Os moradores de uma freguesia de Guimarães estão em luta contra o município devido à localização dos serviços de armazenamento dos camiões de recolha do lixo, a poucos passos das habitações. Os residentes queixam-se do ruído, do mau cheiro constante e até de uma praga de ratazanas.