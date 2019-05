PSP de Lisboa faz 53 detenções, 39 relacionadas com festejos do futebol

A PSP efetuou 53 detenções entre a manhã de sábado e hoje, 39 das quais relacionadas com os festejos da conquista do campeonato de futebol pelo Benfica, informou a PSP.

Uma nota da PSP revelou que, no âmbito da atividade operacional do comando metropolitano de Lisboa (Cometlis), através de operações de fiscalização num período de 24 horas, desde as 09:00 de sábado, "efetuou 53 detenções", das quais 17 por "posse ilegal de artifício pirotécnico".

Os restantes detidos respondem por "condução em estado de embriaguez" (dez), "condução sem habilitação" legal para conduzir (seis), "posse ilegal de arma" (seis), "tráfico de estupefacientes" (cinco), "resistência e coação sobre funcionário" (três), "cumprimento de mandado de detenção" (três), "desobediência" (duas) e "furto" (uma).

A maioria das detenções por posse de objetos pirotécnicos estão relacionadas com os festejos da conquista do título de campeão português de futebol pelo Sport Lisboa e Benfica, que se prolongou noite dentro na Praça Marquês de Pombal, admitiu à Lusa uma fonte da PSP.

No âmbito da operação preparada para a segurança no Marquês de Pombal e na envolvente do estádio da Luz, antes e após o jogo que ditou a conquista da 1ª Liga, foram efetuadas 39 detenções, afirmou a mesma fonte.

A mesma nota do Cometlis acrescentou que, no mesmo período, foram ainda apreendidas 203 armas brancas "que se encontravam em local de armazenamento e exposição".

As operações levaram também à apreensão de 103,91 gramas de haxixe, a que correspondem 207,82 doses individuais de consumo, explicou a PSP no mesmo comunicado.

O Benfica assegurou no sábado o seu 37.º título de campeão português de futebol, ao golear em casa o Santa Clara por 4-1, em jogo da última jornada, que terminou com 87 pontos, mais dois do que o FC Porto.



