Autoridades investigam causas do incêndio que desalojou mais de 30 pessoas em Sacavém

Pelo menos 37 pessoas ficaram ontem desalojadas depois de um incêndio ter consumido uma zona de barracas na Quinta do Mocho, em Sacavém. Tudo indica que as chamas tenham começado num local onde era produzida aguardente. As autoridades estão a investigar o acidente.

No local viviam pelo menos 60 pessoas em construções ilegais.