Várias famílias afetadas pelo fogo na Quinta do Mocho, em Sacavém

Pelo menos 30 barracas foram ontem afetadas pelas chamas na Quinta do Mocho, em Sacavém. O incêndio deflagrou numa zona de mato e consumiu um antigo paiol de armas do Exército.

No local viviam pelo menos 60 pessoas, grande parte em construções ilegais.

Ainda não há números concretos, mas as autoridades confirmas que muitas famílias ficam desalojadas.

O vento demasiado forte foi o principal entrave no combate às chamas, que deixaram assim a quinta do mocho, em Sacavém, no concelho de Loures.