15 elementos do grupo Hells Angels detidos no Algarve, no Norte e em Lisboa

Quinze elementos do grupo motard Hells Angels foram detidos esta manhã no Algarve, no Norte e em Lisboa. As detenções aconteceram no âmbito de uma megaoperação conduzida pela Polícia Judiciária, que inclui também várias buscas relacionadas com o processo anterior que tinha de ser concluído.

De acordo com uma fonte ligada ao processo, oito elementos do grupo terão sido detidos na Margem Sul de Lisboa, dois em Cascais e um no Porto.

A operação de hoje enquadra-se no mesmo inquérito que levou à detenção de cerca de 60 motards em julho de 2018. Cerca de 40 indivíduos desta organização internacional, portugueses e estrangeiros, detidos no verão passado, estão em prisão preventiva.

Na altura, a Unidade Nacional Contra Terrorismo (UNCT) da Polícia Judiciária considerava que a operação tinha sido "Foi uma machadada na organização do grupo".

Núcleos do Hells Angels em Portugal