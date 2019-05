Prepare-se para um verão escaldante

Ondas de calor mais prolongadas e temperaturas máximas a chegar aos 43 graus celsius - estas são as previsões do conhecido site Accuweather, especializado em previsão meteorológica, para o verão europeu e, mais concretamente, o português.

Numa nota publicada na internet, o Accuweather explica que o calor vai começar a intensificar-se a partir de junho na Península Ibérica, estendendo-se, ao longo dos meses de verão, a outras regiões da Europa.

"O calor vai ser mais persistente que no último verão (...). As zonas mais quentes de Portugal e Espanha vão registar ondas de calor de vários dias, com as máximas a chegarem ou até a ultrapassarem os 43 graus", refere o comunicado.

O Accuweather realça também a ameaça dos incêndios, com principal incidência na Península Ibérica.