Primeiro interrogatório aos 17 detidos do grupo Hells Angels marcado para amanhã

A Polícia Judiciária deteve hoje 17 pessoas em vários pontos do país do grupo Hells Angels por suspeitas de associação criminosa. O primeiro interrogatório judicial decorrerá amanhã no Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa, hoje os arguidos estão a ser levados para a sede da Polícia Judiciária, em Lisboa, como dá conta o repórter Pedro Freitas.