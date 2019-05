Sindicato dos Profissionais de Polícia satisfeito por terem caído as acusações de tortura e ódio  

Paulo Macedo está satisfeito com a decisão do tribunal de ilibar os agentes das acusações de tortura e ódio. Mostrou-se ainda confiante no sucesso do recurso que vai ser apresentado.

As defesas dos agentes policiais condenados anunciaram recurso para o Tribunal da Relação de Lisboa da decisão que os condena.

O coletivo de juízes aplicou a sete dos arguidos, em cúmulo jurídico, penas únicas entre dois meses e cinco anos de prisão.

Penas suspensas na sua execução por igual período, pelos crimes de sequestro, de ofensa à integridade física qualificada, de falsificação de documento, de injúria e de denúncia caluniosa, no caso das agressões a seis jovens da Cova da Moura, em 2015.

A um dos arguidos, o coletivo de juízes, presidido por Ester Pacheco, determinou que a pena de um ano e meio fosse efetiva, por este arguido já ter sido condenado no passado.