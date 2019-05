Circulação na linha Azul do metro de Lisboa retomada após avaria em comboio

A circulação na linha Azul do Metropolitano de Lisboa foi hoje retomada pelas 11:37, depois de uma avaria num comboio ter levado à interrupção durante quase uma hora, disse à Lusa fonte da empresa.

De acordo com a mesma fonte, a avaria do comboio aconteceu na estação do Terreiro do Paço, pelas 10:43, interrompendo a circulação entre a Baixa Chiado e Santa Apolónia.

Segundo as primeiras informações disponibilizadas na página oficial da empresa, não era possível prever a duração da interrupção, mas esta "poderia ser prolongada".

Em circulação estava um comboio longo, de seis carruagens.

A linha Azul do metro liga as estações da Reboleira e Santa Apolónia.

