A circulação na linha azul do Metropolitano de Lisboa encontra-se interrompida desde cerca das 10:40 de hoje, devido a uma avaria num comboio, disse à Lusa fonte da empresa.



De acordo com a mesma fonte, a avaria do comboio aconteceu na estação do Terreiro do Paço, pelas 10:43.



Segundo a informação disponibilizada na página oficial da empresa, "não é possível prever a duração da interrupção, que poderá ser prolongada".



Em circulação estava um comboio longo, de seis carruagens.

Lusa