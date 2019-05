Câmara de Loures diz que não tem solução para os 37 desalojados do incêndio

O presidente da Câmara de Loures, Bernardino Soares, disse esta quinta-feira que não tem solução para as 14 famílias que ficaram sem teto, depois do incêndio que destruiu uma zona de mato e barracas, onde habitavam.



O fogo deflagrou no passado domingo na Quinta do Mocho e chegou a ser combatido por cerca de cem bombeiros.

O autarca queixa-se da falta de respostas por parte do Governo e admite que não tem soluções para este problema. Na quarta-feira, o Executivo de António Costa tinha garantido que prestaria todo o apoio necessário à autarquia para o realojamento das famílias.

Desde domingo que 37 pessoas, entre elas crianças, estão a dormir em colchões num ginásio.