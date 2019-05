Campanha do Banco Alimentar este fim de semana

Decorre já este fim de semana, 25 e 26 de maio, em todo o país, mais uma campanha de recolha de alimentos do Banco Alimentar contra a Fome. Com mais de 42 mil voluntários envolvidos, decorrerá em lojas de todo o país, sendo os produtos não perecíveis (como leite, azeite, açúcar, conservas, bolachas, massas, feijão e outros) os mais recomendados pela facilidade de preservação. Isabel Jonet, Presidente do Banco Alimentar comtra a Fome, esteve na Edição da Manhã.