PJ deteve uma pessoa por tráfico de droga no aeroporto de Lisboa

A PJ deteve um cidadão por tráfico de droga no aeroporto de Lisboa que transportava dissimulada na bagagem cocaína suficiente para cerca de 56.000 doses individuais, indicou hoje aquele polícia.

Em comunicado, a Polícia Judiciária refere que o cidadão foi detido nos últimos dias no aeroporto de Lisboa no âmbito de uma investigação em curso.

Segundo a PJ, o detido tinha na sua posse "elevada quantidade de cocaína" que transportou por via aérea desde um país da América do Sul para Lisboa na bagagem dissimulada no interior de embalagens de papel para aparelhos de fax.

A Polícia Judiciária acrescenta que o arguido, de 55 anos, ficou em prisão preventiva após ter sido presente a primeiro interrogatório judicial.

Lusa