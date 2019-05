Lisboa e Leiria sob aviso amarelo devido ao vento forte

Os distritos de Lisboa e de Leiria vão estar sob aviso amarelo esta sexta-feira, devido à previsão de vento forte, indicou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Segundo o IPMA, o aviso vai vigorar entre as 10:00 e as 20:00 de sexta-feira, sendo expectável nos dois distritos vento moderado a forte de norte, com rajadas até 70 quilómetros/hora.

O aviso amarelo, o terceiro de uma escala de quatro, revela situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Lusa