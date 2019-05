Vítimas só foram encontradas durante as operações de rescaldo do incêndio em Queluz

Dois homens foram encontrados sem vida no interior de um prédio devoluto em Queluz, durante as operações de rescaldo após o edifício ter sido atingido por um incêndio durante a noite de quinta-feira. Bombeiros garantem não ter encontrado qualquer fonte de aquecimento que possa ter provocado as chamas.