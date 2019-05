Manuel Fernandes dá vitória e apuramento para a Champions ao Lokomotiv

Um golo do internacional português Manuel Fernandes deu hoje o triunfo ao Lokomotiv Moscovo, por 1-0, diante do Ufa, e o apuramento direto para a Liga dos Campeões de futebol, ao terminar a Liga russa em segundo.



À entrada para a última jornada, com o Zenit já virtual campeão, Lokomotiv Moscovo e Krasnodar lutavam pela segunda posição no campeonato, com os mesmos pontos, mas vantagem para a equipa de Moscovo no confronto direto.



O médio português fez o único golo do encontro aos 39 minutos, na marcação de um livre, e ainda falhou uma grande penalidade, aos 50, num remate defendido pelo guarda-redes Belenov.



No Lokomotiv, que na quarta-feira venceu a Taça da Rússia, joga também o avançado internacional luso Éder, que hoje não saiu do banco.



O campeonato termina com o Zenit, de Luís Neto e que será reforço do Sporting, como campeão, com 64 pontos, seguido de Lokomotiv, com os mesmos 56 do que o Krasnodar, que disputará a qualificação para a Champions.

Lusa

