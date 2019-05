Marcelo Rebelo de Sousa recebe esta tarde as famílias desalojadas por um incêndio na Quinta do Mocho, Sacavém.

O Presidente da República recebe também o presidente da Câmara de Loures, Bernardino Soares.

As 14 famílias ficaram desalojadas na sequência de um incêndio perto da Quinta do Mocho.

Ao todo são 37 pessoas, entre as quais 17 menores, que estão há uma semana a viver no ginásio do quartel dos Bombeiros Voluntários de Sacavém.