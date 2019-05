Circulação ferroviária entre Coina e Fogueteiro apenas em via única

A circulação ferroviária no troço entre Coina e Fogueteiro, Setúbal, interrompida desde segunda-feira devido à queda de uma catenária, está a fazer-se desde as 6:30 em via única, disse à agência Lusa fonte da Fertagus.

A queda de uma catenária no troço ferroviário entre Coina e Fogueteiro interrompeu na segunda-feira, cerca das 18:45, em ambos os sentidos, a circulação na linha do Sul.

Segundo a mesma fonte, as ligações ferroviárias funcionam entre Roma/Areeiro e Fogueteiro, e entre Coina e Setúbal, em ambos os sentidos, mas entre Fogueteiro e Coina estão a ser utilizados transportes rodoviários para fazer as ligações.

Os trabalhos continuavam às 06:00 a decorrer no local, de acordo com a mesma fonte, que não avançou quanto tempo poderá demorar a normalização da circulação ferroviária.

Lusa