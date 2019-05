Pilotos avançam com processo contra a TAP

O Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC) já tinha avisado, em fevereiro, que poderia avançar com uma ação contra a TAP. Agora, cumpriu a ameaça: na semana passada deu entrada no Tribunal do Trabalho com uma ação contra a companhia aérea, no valor de 3,7 milhões de euros.

Em causa está o alegado incumprimento pela empresa de um acordo de 1999 assinado com os pilotos que previa "o direito do SPAC e dos pilotos a uma percentagem de 20% do capital social da TAP SA ou da TAP SGPS SA", assim como "o direito à designação de um administrador não executivo" no grupo.

Em fevereiro o sindicato tinha informado os seus associados de que estava a analisar uma ação judicial contra a TAP caso a empresa não aplicasse “voluntariamente” um acordo que data de 1999. Esta tomada de posição visava levar a companhia aérea a proceder “ao cumprimento voluntário das obrigações que assumiu ou ao pagamento de uma indemnização ao sindicato e aos seus associados”.

Como a TAP não foi ao encontro destas pretensões, o processo avançou mesmo. Fonte oficial do SPAC confirmou ao Expresso o motivo da ação, sem avançar com mais informações. Já a TAP não fez comentários a este processo.