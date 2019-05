Trânsito continua cortado no IC8

Continua cortado o trânsito nos dois sentidos do IC8 entre a Sertã e Pedrógão Grande, depois do despiste de um camião que transportava acetona.

Mais de 24 horas depois do acidente continuam os trabalhos de remoção do que restou do camião.

A GNR acredita que à hora de almoço a circulação vai ser restabelecida, até lá, está a desviar o trânsito para a Estrada Nacional 2, entre os nós de Pedrógão Grande e Pedrógão Pequeno.

Em comunicado, a Quercus alerta para os riscos da contaminação do solo e pede urgência na remoção dos mais de 24 litros de acetona que foram derramados.