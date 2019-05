Trânsito continuava cortado no IC8 entre Sertã e Pedrógão Grande às 6:45

O Itinerário Complementar 8 (IC8) continuava cortado ao trânsito às 6:45 devido ao despiste de um camião de matérias perigosas, na Ponte do Cabril, estando a decorrer os trabalhos de remoção do veículo, segundo a GNR.



O despiste do veículo que transportava acetona ocorreu às 10:03 de segunda-feira, ao quilómetro 93.1, na Ponte do Cabril, sendo que o acidente não originou feridos, mas obrigou ao corte do trânsito, nos dois sentidos.



A fonte da GNR adiantou à Lusa cerca das 06:45, mais de 19 horas após o acidente, que a trasfega da acetona que o veículo pesado transportava foi feita durante a noite.



"Entretanto chegou ao local uma grua de grande porte para se poder retirar o camião. No entanto, a estimativa que fazemos é a de que só mais por volta da hora do almoço a via seja reaberta uma vez que depois ainda tem de ser reparada a via", disse a fonte.



O IC 8 faz a ligação entre a A17 junto a Outeiro do Louriçal (Leiria) e a Autoestrada 23 perto de Vila Velha de Rodão (Castelo Branco).

Lusa