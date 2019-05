Acidente em Carlão, Alijó, provoca 2 mortos

Não há memória de um embate tão aparatoso na estrada que atravessa a aldeia. Tudo indica que a viatura em que seguiam dois idosos, com cerca de 80 anos, entrou em despiste, foi contra um muro e acabou por embater num ligeiro de transporte de mercadorias. O passageiro que seguia ao lado do condutor morreu no local como explicou à SIC, o comandante dos Bombeiros de Alijó, José Rebelo.