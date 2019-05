Quem desiste de trabalhar para cuidar de um familiar com doença prolongada passa a estar protegido pela lei. O Governo chegou esta quinta-feira a acordo com o Bloco de Esquerda e PCP para a criação do Estatuto do Cuidador Informal.

A proposta abrange medidas de apoio social, descanso de cuidadores e a garantia de uma carreira contributiva.