Ferido grave de acidente em Alijó acabou por morrer no hospital

O ferido grave que resultou do acidente rodoviário que ocorreu na quarta-feira em Carlão, concelho de Alijó, acabou por morrer no Hospital de Vila Real, confirmou fonte hospitalar.



O condutor do veículo acidentado, com 74 anos, foi transportado para a unidade de Vila Real do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, mas não resistiu aos ferimentos e acabou por morrer.



Do acidente resultou a morte de um outro homem, de 72 anos, cujo óbito foi declarado no local pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER).



Segundo fonte da GNR, foi necessário proceder ao desencarceramento dos dois ocupantes do veículo.



O alerta foi dado às 16:42 de quarta-feira e para o local foram mobilizados 17 operacionais e seis viaturas dos bombeiros de Alijó, VMER e GNR.



Lusa