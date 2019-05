Incêndio na escarpa do Guindais obrigou à interrupção do funicular do Porto

Um incêndio numa zona de mato da escarpa dos Guindais, no Porto, obrigou hoje à interrupção da atividade do funicular ali existente, disseram à Lusa fontes dos Sapadores Bombeiros e da Metro do Porto.



O fogo, que já foi extinto, deflagrou cerca das 11:00 numa zona de mato, mas "por razões de segurança" o funcionamento do funicular foi interrompido.



Em declarações à Lusa, o porta-voz da Metro do Porto, empresa que opera o funicular, disse que estão a ser realizadas "inspeções visuais" e "duas ou três viagens sem clientes" para assegurar todas as condições de segurança.



Jorge Morgado acrescentou que o normal funcionamento do funicular deverá ocorrer "já ao início da tarde".



O funicular dos Guindais, construído em 1891 e recuperado depois de meio século de inatividade, liga a zona da Batalha à Ribeira.

Lusa