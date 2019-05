As mais vistas da semana

Uma polémica azul e verde

O Sporting conquistou a Taça de Portugal pela 17.ª vez ao vencer o FC Porto na marcação de grandes penalidades, após um empate a dois golos. No momento da entrega de medalhas, o treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, recusou-se a cumprimentar Frederico Varandas.

Foi esta a reação do Presidente do Sporting…

Sérgio Conceição recusa-se a cumprimentar Frederico Varandas

Sérgio Conceição rejeita comentar episódio com Frederico Varandas

"Sérgio Conceição tem de convencer-se que não é o Batman"

As eleições de domingo registaram um recorde de abstenção de 68,6%.

O PS venceu, com uma percentagem superior à do PSD e do CDS juntos. O Bloco tornou-se a terceira força política e, com grande surpresa, o PAN entra pela primeira vez no Parlamento Europeu.

A página do especial das europeias foi uma das mais vistas da semana. Entre os vários conteúdos destaca-se o primeiro artigo publicado sobre a abstenção recorde em Portugal.

E um artigo de opinião assinado por Ricardo Costa, da SIC:

Portugueses, os que se queixam mas não votam

A operação (polémica) do Fisco na autoestrada

A iniciativa, denominada “Ação sobre Rodas” , intercetava condutores com dívidas às Finanças. Aqueles que não tivessem condições de pagar no momento, viam as viaturas penhoradas.

As operações stop para cobrar dívidas fiscais terão sido planeadas, em segredo, pelas Finanças do Porto. Faziam parte de uma estratégia definida a nível distrital para arrecadar a receita em falta.

O Governo considerou a operação "despropositada" e anunciou a abertura de um inquérito para se "saber todo o enquadramento".

Quinta-feira, o diretor de Finanças do Porto colocou o lugar à disposição. O pedido de demissão foi "prontamente aceite" pelo secretário de Estado dos Assuntos Fiscais.

Este foi assunto que gerou polémica e, por isso, foi um dos mais vistos da semana. Destacam-se dois vídeos da SIC Notícias.

Fisco penhorou quatro viaturas em "operação stop" em Valongo

Condutora parada pelo fisco tinha pago IUC “fora do prazo um dia ou dois”

"E Se Fosse Consigo?"

Assédio moral no local de trabalho foi o tema do "E Se Fosse Consigo?" de terça-feira. Em Portugal não há números sobre esta realidade, que pode assumir várias formas e que é considerada crime. A pena pode chegar aos três anos de cadeia.

Imagem simétrica de águia americana torna-se viral

Steve Biro, um fotógrafo amador, fez uma visita ao centro de recuperação animal, a Canadian Raptor Conservancy, em Ontário, de câmara em punho. Captou um momento único que se tornou viral: uma águia americana, ou águia careca, a voar sobre um lago.

Médico salva vítima ao fazer uma cirurgia no meio da estrada

John O'Brien, de 47 anos, sobreviveu a um acidente de mota em Cheshire, no Reino Unido, depois de ter sido operado ao coração no meio da estrada. O caso aconteceu em outubro do ano passado, mas John, agora recuperado, homenageou a equipa de médicos e paramédicos que o salvaram.

Na altura, os bombeiros e a equipa médica foram os primeiros a chegar ao local e, ao avaliar o estado de John, decidiram pedir um helicóptero para que fosse operado o mais rápido possível.

Contudo, momentos depois, o motociclista sofreu uma paragem cardíaca.

Saiba mais sobre o Atestado Médico de Incapacidade Multiuso

Se tem algum tipo de incapacidade, seguramente já ouviu falar neste documento. Serve, por exemplo, para comprovar a incapacidade para o trabalho. Mas essa não é a única utilidade deste atestado.

Luís Carlos , 47 anos, vítima de cancro do pulmão

Quando a médica lhe deu a notícia de que a sua situação era muito grave ele não se mostrou perturbado.

Olhou-a com calma e esboçou um leve sorriso, sem querer acreditar. Luís Carlos tinha 47 anos e planos para o futuro. A ideia da morte era-lhe demasiado longínqua.

Dois meses após o diagnóstico, morreu em consequência de cancro do pulmão, uma forma rara de cancro, no Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

Fique a conhecer a história de Luís no especial "Tenho Cancro. E depois?".