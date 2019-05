Dia do Nariz Vermelho

Amanhã, 1 de junho, é do Dia do Nariz Vermelho, que é sempre um marco na história da organização que vive do apoio da população e da sociedade civil para levar sorrisos a crianças hospitalizadas. Magda Ferro, diretora de comunicação da Operação Nariz Vermelho, esteve na Edição da Manhã para nos falar da iniciativa.