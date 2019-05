Diretora regional do Turismo dos Açores demitida após investigação

A diretora regional do Turismo dos Açores, Cíntia Martins, foi demitida do cargo esta sexta-feira. Em causa estão suspeitas de participação económica em negócios, peculato e abuso de poder.



Joaquim Pires, assessor do Secretário Regional Adjunto da Presidência para as Relações Externas, também foi demitido.

Os dois arguidos tinham cargos na extinta Sociedade de Promoção e Reabilitação de Habitação e Infraestruturas, investigada pela Polícia Judiciária e pelo Ministerio Público dos Açores desde 2017.