O interrogatório aos quatro arguidos da Operação Teia, no Tribunal de Instrução Criminal do Porto, já terminou.

O advogado do casal Couto veio esta manhã desmentir as notícias que dão conta de pagamentos de viagens particulares da família da empresária e do autarca com dinheiro da Câmara Municipal de Santo Tirso.

As medidas de coação vão ser conhecidas na segunda-feira, referiu o presidente do IPO do Porto que saiu já este sábado em liberdade.