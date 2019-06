Temperaturas começam a descer na terça-feira

Durante este fim de semana, a temperatura vai manter-se entre os 30 e 35º até domingo, podendo atingir valores na ordem dos 37/38º em alguns locais do interior do Alentejo, vale do Tejo e vale do Douro. Mas, de acordo com o site do IPMA, é expectável que "se instale novamente uma corrente de oeste" que provoque uma pequena descida da temperatura máxima nas regiões Norte e Centro, já a partir de domingo.

Temperaturas máximas vão descer

Segunda-feira, o céu já vai apresentar-se pouco nublado e está mesmo prevista a ocorrência de períodos de chuva fraca no Minho e Douro Litoral até final da tarde.

Para Lisboa, na segunda-feira estão previstos 30 graus de máxima que desce para 25 na terça-feira. A tendência de descida vai manter-se. Quarta os termómetros não sobem além dos 22º e depois mantém-se nos 25º até ao fim de semana.

No Porto, já este domingo os termómetros descem para os 23º e vão manter-se a descer até aos 19º de máxima, no sábado, com chuva à mistura.