Canceladas várias ligações aéreas para a Madeira devido ao vento  

Foram canceladas várias ligações aéreas para a Madeira. Em causa está o vento forte que atingiu os 67km/h e que tem dificultado as aterragens no aeroporto de Santa Cruz. O último voo da noite de ontem, Lisboa-Madeira foi obrigado a regressar ao continente e acabou por ser cancelado. Esta manhã, um voo do Porto também foi cancelado. A situação, entretanto, foi normalizada.