Joaquim Couto renuncia à presidência da Câmara de Santo Tirso

Joaquim Couto renunciou este domingo à presidência da Câmara de Santo Tirso e a todos os cargos públicos e partidários, de forma imediata.

Em declarações à RTP, o advogado de Joaquim Couto, arguido na Operação Teia, afirma que a decisão não representa uma admissão de culpa.

Detido desde quarta-feira nos calabouços da Polícia Judiciária do Porto, Joaquim Couto e Manuela Couto, tal como o presidente da Câmara de Barcelos, Miguel Costa Gomes, e o ex-presidente do IPO/Porto, Laranja Pontes (que saiu entretanto em liberdade), conhecerão na segunda-feira as medidas de coação aplicadas pelo juiz de instrução Artur Guimarães.

Eleito pela primeira vez como presidente da Câmara de Santo Tirso em 1982, Couto foi sucessivamente reeleito até 1999. No segundo Governo de António Guterres, foi nomeado governador civil do Porto, mantendo-se nesse posto até 2002.

Em 2013, voltou a candidatar-se e a ganhar a liderança da autarquia de Santo Tirso, tendo sido reeleito quatro anos mais tarde.