Mais de metade dos professores do superior com avaliação excelente

Mais de metade dos professores do ensino superior estão classificados como excelentes e apenas 5% tem um resultado negativo. O assunto voltou a ganhar centralidade depois de o Governo ter descongelado as carreiras e as avaliações internas serem essenciais para definir as progressões salariais.



De acordo com o jornal Público, que avança com a notícia, o sindicato do sector e as instituições de ensino defendem mexidas no sistema de avaliação.



Atualmente os inquéritos a alunos têm peso, mas os fatores quantitativos como participação em investigações são decisivos.