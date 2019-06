O presidente do IPO do Porto, que estava detido no âmbito da Operação Teia, saiu este sábado à tarde em liberdade, sob uma caução de 20 mil euros.

Em relação aos restantes arguidos, o Ministério Público pediu prisão preventiva para Joaquim Couto, presidente da Câmara de Santo Tirso, e para a mulher, a empresária Manuela Couto; e prisão domiciliária para Miguel Costa Gomes, presidente da Câmara de Barcelos, como explica a repórter Susana Bastos.