Assembleia da República assinala 70.º aniversário da NATO com colóquio

A Assembleia da República organiza na quarta-feira de manhã um colóquio que celebra o 70.º aniversário da NATO, na presença dos ministros da Defesa e dos Negócios Estrangeiros, que participam na abertura e encerramento da sessão.

De acordo com o programa divulgado na página oficial da Assembleia da República, a sessão de abertura regista a presença do presidente da AR, Eduardo Ferro Rodrigues, do ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, e do deputado José de Matos Correia (PSD), presidente da delegação portuguesa à Assembleia Parlamentar da NATO (APNATO), composta por cerca de 300 deputados dos 29 Estados-membros que integram a organização.

O primeiro painel, intitulado Portugal e a NATO, será moderado pelo deputado Júlio Miranda Calha (PS), vice-presidente da delegação portuguesa à APNATO, do embaixador Luís de Almeida Sampaio, representante permanente de Portugal junto da NATO e do investigador Daniel Marcos, do Instituto Português de Relações Internacionais (IPRI).

O segundo painel, sob moderação da deputada Lara Martinho, representante da delegação portuguesa à APNATO para o Grupo de Trabalho sobre Educação e Comunicação sobre a NATO, e ainda com as presenças confirmadas de Nuno Pinheiro Torres, diretor-geral na direção-geral de Política de defesa nacional do ministério da Defesa Nacional e do professor José Luís Oliveira, da Universidade de Aveiro.

A sessão de encerramento do colóquio, que decorre no Salão Nobre, estará a cargo do ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, do deputado Marco António Costa, presidente da Comissão de defesa nacional e de José de Matos Correia.

Em outubro de 2017 o deputado do PS Vitalino Canas foi eleito em Bucareste, na Roménia, para as funções de vice-presidente da APNATO, ocupando uma das cinco vice-presidências da instituição.

Na Assembleia Parlamentar da NATO são debatidos assuntos de segurança internacional, assim como os relatórios elaborados pelas comissões da APNATO.

No decurso dos trabalhos, realizam-se reuniões das cinco comissões - Política; Defesa e segurança; Ciência e tecnologia; Dimensão civil da segurança; Economia e segurança.



