Autarca de Lousada substitui Joaquim Couto na Comissão Política Distrital do PS/Porto

O PS/Porto anunciou esta segunda-feira que o presidente da Câmara de Lousada será o novo presidente da mesa da Comissão Política Distrital, cargo exercido até aqui pelo autarca de Santo Tirso que foi constituído arguido no âmbito da operação "Teia".

Num comunicado que inicia com um paragrafo no qual a Federação socialista do Porto, atualmente presidida por Manuel Pizarro, sublinha estar "comprometida" com "os princípios da separação de poderes e da presunção de inocência", o PS/Porto avança que o presidente da Câmara de Lousada, Pedro Machado, irá substituir Joaquim Couto, autarca que conhecerá esta tarde as medidas de coação às quais ficará obrigado.

O PS/Porto aponta também que "tem acompanhado com natural preocupação o desenvolvimento do processo em que é acusado o dirigente e autarca socialista Joaquim Couto", considerando "positiva a decisão tomada pelo próprio de renunciar à presidência da Câmara de Santo Tirso e aos cargos partidários que exerce".

No domingo à noite, Joaquim Couto renunciou à presidência da Câmara de Santo Tirso bem como a todos os cargos públicos e políticos que ocupa no Partido Socialista na sequência do seu envolvimento na operação "Teia".

A decisão do autarca do distrito do Porto foi comunicada pelo advogado Nuno Brandão, um dia depois de o Ministério Público ter pedido prisão preventiva para o autarca e para a mulher, a empresária Manuela Couto, ambos detidos desde quarta-feira nos calabouços da Polícia Judiciária do Porto.

O PS/Porto aponta que a renuncia a cargos "contribui para a criação de um clima de confiança que deve presidir à relação entre os cidadãos e as instituições públicas e políticas".

"O PS/Porto entende que estão reunidas as condições políticas e legais para que a governação da Câmara de Santo Tirso prossiga, devendo a presidência ser assumida pelo atual vice-presidente, Alberto Costa", uma decisão que também já foi confirmada, em comunicado, pela autarquia tirsense que é gerida por uma maioria socialista.

"O mesmo mecanismo de substituição deverá ser realizado na Comissão Política Concelhia do PS de Santo Tirso, que passará a ter como presidente Luís Freitas, militante socialista com largo percurso político, que foi já vereador e vice-presidente da Câmara do concelho", avança, ainda, o PS/Porto.

A operação "Teia" centra-se nas autarquias de Santo Tirso e Barcelos bem como no Instituto Português de Oncologia (IPO) do Porto e investiga suspeitas de corrupção, tráfico de influência e participação económica em negócio, traduzidas na "viciação fraudulenta de procedimentos concursais e de ajuste direto", segundo comunicado da Diretoria do Norte da Polícia Judiciária, o órgão de polícia criminal que apoia o Ministério Público neste caso.



Lusa