Bastonário da Ordem dos Médicos pede celeridade na nomeação de uma nova administração do IPO do Porto

O presidente da Câmara de Santo Tirso demitiu-se. Joaquim Couto está a ser investigado por suspeita de participar numa alegada rede para beneficiar famílias e o aparelho do PS. O esquema envolve ainda o presidente da Câmara de Barcelos e o presidente do IPO do Porto. O bastonário da Ordem dos médicos, Miguel Guimarães, pede celeridade na nomeação de uma nova administração na unidade hospitalar.