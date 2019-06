Várias viaturas arderam em incêndio junto à VCI no Porto

Várias viaturas ficaram danificadas num incêndio esta segunda-feira num parque de estacionamento, no Porto.

O fogo terá começado numa zona de mato junto à VCI, sentido Arrábida/Freixo, em zona próxima do viaduto do Amial. As chamas rapidamente alastraram ao parque de estacionamento da Rua Leonardo Coimbra, próxima da Universidade Fernando Pessoa.

No local estão meio dos Bombeiros Sapadores do Porto, Bombeiros Portuenses e de São Mamede de Infesta, corporação de Matosinhos.