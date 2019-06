Já o presidente do PSD, Rui Rio também aponta culpas ao sistema e defende a redução de deputados no Parlamento para que os votos brancos e nulos tenham expressão no Parlamento.

Ontem o PSD reuniu o Conselho de Opinião da comissão para a reforma do sistema eleitoral para preparar programa eleitoral do PSD que "estará pronto" até ao final de julho, altura em que o Conselho Nacional deverá aprovar as suas linhas gerais.