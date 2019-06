CP reforça ligação ferroviária entre Lisboa e Algarve durante o verão

A CP vai reforçar a ligação ferroviária entre Lisboa e o Algarve durante o período do verão, com dois novos horários às sextas-feiras e domingos, entre sexta-feira e o dia 01 de setembro, foi esta quarta-feira anunciado.

Em comunicado, a CP - Comboios de Portugal informou que o reforço às sextas-feiras tem saída da estação do Oriente (Lisboa) às 19:32 e chegada a Faro às 23:33, verificando-se aos domingos o trajeto inverso, com saída de Faro às 20:08 e chegada à estação do Oriente às 00:07.

De acordo com a CP, a ligação ferroviária em ambos os sentidos será assegurada por automotoras elétricas, com reserva obrigatória de lugar e classe única, sendo o serviço de bar assegurado por máquinas de venda automática.

Lusa