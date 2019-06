DGS sugere estudo para comparticipação de vacinas da meningite B e rotavírus

A diretora-geral da Saúde sugeriu hoje que se analise a possibilidade de comparticipar as vacinas da meningite B, do rotavírus e do HPV para rapazes enquanto não estão incluídas no Programa Nacional de Vacinação.

Graça Freitas foi hoje ouvida no parlamento sobre as três vacinas, garantindo que ainda não há qualquer decisão final sobre a sua inclusão no Programa Nacional de Vacinação (PNV), sendo aliás essa uma decisão que caberá ao Ministério da Saúde.

A diretora-geral reconheceu que as decisões sobre vacinação coletiva são morosas, distinguindo que as vacinas do PNV têm o propósito de "controlar e erradicar doenças", tendo objetivos distintos do que é a proteção individual.

Aos deputados, Graça Freitas mostrou-se surpreendida por ainda não ter sido discutida a questão da comparticipação estatal das vacinas, como apoio às famílias que queiram vacinar os filhos com estas vacinas que não estão no PNV.

As vacinas são primeiro licenciadas, após ser verificada a sua segurança e eficácia, depois começam a ser administradas no plano individual e posteriormente a ser estudadas para ver se passam a um plano coletivo.

"Neste intervalo, ainda temos margem para ajudar as famílias, através da comparticipação", considerou Graça Freitas.

O estudo sobre a comparticipação de medicamentos e de vacinas cabe, numa primeira fase, à Autoridade do Medicamento - Infarmed.

Lusa