Homem detido por ameaçar colega com arma de fogo numa escola em Sintra

A GNR deteve na terça-feira um homem de 59 anos com uma arma de fogo na mão após ter ameaçado um colega de trabalho numa escola na Várzea, no concelho de Sintra, anunciou hoje aquela força policial.

Em comunicado, o Comando Territorial de Lisboa da GNR, através do Subdestacamento Territorial de Sintra, precisou que a detenção ocorreu em "flagrante delito", após "uma denúncia sobre uma situação de desacatos entre dois trabalhadores de construção civil".

De acordo com as autoridades, o homem ameaçou o colega de trabalho na presença de estudantes, no recreio de uma escola, onde decorria uma obra.

"Desta ação, para além da detenção, foi apreendida a pistola e quatro munições, apurando-se que o suspeito não tinha documentos da mesma, nem era detentor de qualquer licença de uso e porte de arma", indicaram as forças policiais.

O homem encontra-se detido nas instalações da GNR, sendo presente esta quarta-feira ao Tribunal Judicial de Sintra, para lhe serem decretadas as medidas de coação.

